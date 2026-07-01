Analisti Lorenc Vangjeli ka theksuar rëndësinë e dialogut dhe adresimit të kërkesave të qytetarëve, ndërsa shtoi se ruajtja e karakterit paqësor të protestës do të jenë përcaktuese për ecurinë dhe fatin e saj.
Ai theksoi se një nga prioritetet urgjente është adresimi i shqetësimeve kryesore të protestuesve, përfshirë rishkrimin e Kushtetutës dhe “rithemelimin e Republikës”.
Në emisionin “Trialog” në RTSH, Vangjeli argumentoi se vendi ndodhet në një situatë të hipokrizisë kushtetuese, ku ligji është i shkruar ndryshe, zbatohet ndryshe dhe interpretohet ndryshe.
“Në Gjermani, Rama tha atë që duhej, se duhet të dëgjohet arsyeja e protestuesve dhe të zhvillohet dialog me ta. Rama po pret dy dhurata, muajt e pushimeve dhe nëse protesta devijon nga fryma krejtësisht paqësore. Urgjencë është adresimi i shqetësimeve kryesore të protestuesve, si reforma zgjedhore, e cila mund të negociohet.
E dyta, që është më e rëndësishme se gjithçka tjetër, është se ky vend ka nevojë për rishkrimin e Kushtetutës dhe rithemelimin e Republikës, e cila aktualisht ndodhet në një hipokrizi kushtetuese: ndryshe është e shkruar, ndryshe zbatohet dhe ndryshe interpretohet, për të bërë të mundur dobësinë themelore të vendit sot, që është mungesa e ndarjes dhe balancimit më të qartë të pushteteve”, tha Vangjeli.
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