Duke pare dhe kete panatyeshmeri koalicioni, me sa duket Idrizi ia ka vënë kusht Bashës, që çështja Çame të jetë parësore.

Kreu i PDIU duke folur për marrëveshjen e koalicionit me PD, theksoi se pika më e rëndësishme e këtij pakti është zgjidhja juridike e çështjes Çame.

“Pika më e rëndësishme e marrëveshjes me Partinë Demokratike është pikërisht zgjidhja juridike e Çështjes Çame.

Kjo çështje do t’i bëjë mirë politikës shqiptare, institucioneve të shtetit shqiptar, sepse pretendimet e Greqisë, nuk mbarojnë as me varrezat, as me 12 miljet, as me ligjin për minoritetet, as me censusin e ardhshëm”, deklaroi Idrizi.