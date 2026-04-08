Zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, ka deklaruar se SHBA-të nuk kanë premtuar asnjëherë përfshirjen e Libanit në një marrëveshje armëpushimi, duke sqaruar sulmet e fundit tw Izraelit nw Bejrut.
Duke folur nga Hungaria, Vance theksoi se aktualisht ekziston një gatishmëri nga ana e Iranit për të negociuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ai bëri të ditur se presidenti Donald Trump synon të dërgojë ekipin negociator në Pakistan për të zhvilluar bisedime që, sipas tij, duhet të jenë “me mirëbesim”.
Vance kritikoi gjithashtu rrjedhjen e informacioneve në media, duke deklaruar se “disa njerëz në skaje” po publikojnë të dhëna anonime për qëllime propagandistike ose për shkak të pakënaqësive të tyre.
Ai pretendoi se SHBA-të kanë arritur objektivat e tyre ushtarake në Iran, ndërsa theksoi se përfshirja e Libanit nuk ka qenë kurrë pjesë e angazhimeve amerikane, edhe pse pala iraniane mund ta ketë interpretuar ndryshe.
“Nëse iranianët duan që negociatat për Libanin të dështojnë, është zgjedhja e tyre,” u shpreh Vance, duke e cilësuar një veprim të tillë si “të pamenduar”.
Sa i përket Ngushticës së Hormuzit, ai tha se ka sinjale se ajo po fillon të rihapet, megjithëse zyrtarët iranianë e kundërshtojnë këtë pretendim dhe këmbëngulin se ngushtica mbetet e mbyllur.
Më herët, Irani ka paralajmëruar se çdo anije që kalon në këtë rrugë strategjike pa leje mund të “shënjestrohet dhe shkatërrohet”, duke rritur tensionet në një nga pikat më të rëndësishme të transportit global të energjisë.
