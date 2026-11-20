Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, ka dalë në mbrojtje të vendimit të presidentit Donald Trump në luftën kundër Iranit, duke iu përgjigjur pyetjeve mbi ndikimin e këtij konflikti në rezultatin e zgjedhjeve afatmesme amerikane.
Gjatë një konference për shtyp të mbajtur në Shtëpinë e Bardhë krah Trumpit, Vance e vuri theksin te rreziku që paraqet programi bërthamor iranian dhe te roli i tij institucional në mbështetje të vendimeve presidenciale.
Duke folur përpara gazetarëve, Vance deklaroi se parandalimi i Iranit nga pajisja me armë bërthamore është një objektiv i domosdoshëm strategjik, duke shtuar se nëse Teherani do të zotëronte një armë të tillë, do ta përdorte atë.
Sipas tij, Irani mbetet sponsori më i madh shtetëror i terrorizmit dhe një armë bërthamore do të shfrytëzohej prej tij si mjet presioni ose për sulm.
Vance nënvizoi gjithashtu se vendimmarrja i takon presidentit dhe se Trump ka bërë të qartë se do ta ndërmerrte sërish luftën kundër Iranit.
“Detyra ime është të mbështes presidentin”, u shpreh ai, duke reflektuar linjën e tij të mbështetjes ndaj kreut të Shtëpisë së Bardhë edhe pse pas zgjedhjeve afatmesme kishte ngritur publikisht në rrjetin X çështjen e kostos politike të konfliktit dhe humbjes së kontrollit republikan në Kongres.
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