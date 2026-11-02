Në fazën e fundit të zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, J.D. Vance theksoi rëndësinë e zgjedhjeve, duke i përshkruar ato si “zgjedhjet më të rëndësishme të mesmandatit të jetës sime”.
Duke folur para mbështetësve në shtetin e tij të lindjes, Ohio, zëvendëspresidenti i SHBA-së theksoi se po e përfundon fushatën e tij “pikërisht aty ku filloi gjithçka”.
“Ky shtet më bëri njeriun që jam sot. Këtu mësova të punoja shumë, këtu mësova ta dua vendin tim”, tha Vance, duke theksuar se Partia Republikane është “e vetmja zgjedhje” për taksa më të ulëta, “logjikë të shëndoshë” dhe “vlera patriotike amerikane”.
Në të njëjtën kohë, ai theksoi se Shtetet e Bashkuara janë një vend ku edhe fëmijët që vijnë nga rrethana të vështira mund të ëndërrojnë shumë dhe t’i shndërrojnë ato në realitet.
Më pas, Vance iu referua kandidatit republikan për guvernator të Ohajos, Vivek Ramaswamy, duke u bërë thirrje në thelb votuesve ta mbështesin atë në mënyrë që, siç tha ai, të parandalojnë “një maniak të paqëndrueshëm si Amy Acton”, kandidatja demokrate, të fitojë përsëri pushtetin që do të ndikojë në jetën e tyre.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, megjithatë, i dha edhe një notë më të lehtë fjalimit të tij, duke iu referuar djalit të tij gjashtëvjeçar, i cili quhet gjithashtu Vivek. Siç tha ai, djali i vogël sheh tabelat e fushatës me sloganin “Vivek për Ohajon” dhe i thotë: “Njerëzit e dinë që më pëlqen Ohio”.
“Zonja dhe zotërinj, Viveku im është padyshim për Ohajon. Dhe ky Vivek është gjithashtu pro-Ohajos”, tha Vance, duke treguar nga Ramaswamy.
Në përfundim të fjalës së tij, ai u bëri thirrje të mbledhurve të mobilizoheshin përpara kutive të votimit, duke u kërkuar atyre që të merrnin me vete në zgjedhje të gjithë ata që njihnin dhe t’i çonin drejt qendrave të votimit.
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