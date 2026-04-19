“I jam mirënjohës Papa Leos që e tha këtë. Ndërsa narrativa mediatike vazhdimisht nxit konfliktin – dhe po, ka pasur dhe do të ketë mosmarrëveshje të vërteta – realiteti është shpesh shumë më i ndërlikuar.”
Kështu komentoi zëvendëspresidenti i SHBA-së J.D. Vance fjalët e Papa Leone në X, duke shpjeguar se fjalimet e tij nuk duhen interpretuar “sikur po përpiqesha të ridebatoja Presidentin Trump, gjë që nuk është në interesin tim më të mirë”.
Vance shtoi se meqenëse Papa “predikon ungjillin, siç duhet”, kjo “në mënyrë të pashmangshme do të thotë që ai ofron mendimet e tij mbi çështjet morale të momentit”.
“Presidenti dhe e gjithë administrata e tij po punojnë për të zbatuar këto parime morale në një botë kaotike. Ai do të jetë në lutjet tona”, përfundoi Vance, duke iu referuar Papa Leos, “dhe shpresoj se ne do të jemi në lutjet e tij”.
