Duke iu drejtuar trupave në një bazë ajrore detare në Virxhinia, zëvendëspresidenti amerikan JD Vance tha se programi bërthamor i Iranit është kthyer prapa me dekada falë goditjeve ushtarake amerikane.
“Nëse shikoni atë që thotë inteligjenca jonë vetë për programin e tyre bërthamor, ata janë më larg se kurrë nga zhvillimi i një bombe bërthamore – që nga 20 apo 30 vitet e fundit”, tha Vance, duke mos shkuar deri në pretendimin e Presidentit Donald Trump se programi bërthamor i Iranit është “shkatërruar totalisht”.
“Ajo që Presidenti ju kërkon të arrini është të shkatërroni bazën industriale të mbrojtjes së atij vendi, në mënyrë që nëse ata vendosin të rindërtojnë ushtrinë e tyre, ose nëse vendosin të rindërtojnë atë program bërthamor, të jenë të paaftë ta bëjnë atë. Ju e bëtë pikërisht këtë”, u tha Vance trupave amerikane.
Vance pretendoi se Trump po “negocion nga një pozicion force falë jush”.
“Nëse iranianët përpiqen të rindërtojnë programin bërthamor, Presidenti ka opsione. Nëse iranianët përpiqen të kërcënojnë fqinjët e tyre ose të financojnë terrorizmin, ne kemi opsione.”
“Por ajo që nuk duhet të bëjmë kurrë është të hedhim bomba thjesht për hir të hedhjes së bombave. Dhe kjo është ajo që Presidenti nuk do t’ju kërkojë kurrë të bëni”, vazhdoi Vance.
“Ai do t’ju kërkojë të shkoni në luftë, po. Por kur ai t’ju kërkojë të shkoni në luftë, ai do t’ju thotë saktësisht se për çfarë po shkoni. Dhe unë mendoj se kjo është ajo që duhet të prisni nga udhëheqja juaj politike”, tha zëvendëspresidenti.
“Ajo që kam vënë re te njerëzit që sulmojnë administratën për negociata është se ata janë pikërisht të njëjtët njerëz që, për shembull, na inkurajuan të shkojmë pak më tej dhe të hedhim disa bomba më shumë në vende si Afganistani. Nëse kthehemi te gabimet që janë bërë, ata njerëz refuzuan të thonë se për çfarë po hidhnim bomba”, u shpreh ai.
Por administrata Trump është kritikuar për atë që kritikët thonë se kanë qenë objektiva të paqarta në luftën me Iranin. Administrata Trump ka pohuar se nisi luftën kryesisht për të parandaluar Iranin të sigurojë armë bërthamore, edhe pse Presidenti ka pretenduar se e ka shkatërruar plotësisht programin bërthamor të Iranit në goditjet e një viti më parë.
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