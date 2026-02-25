Zëvendëspresidenti i SHBA-së J.D. Vance tha se Presidenti Donald Trump ende preferon një zgjidhje diplomatike me Iranin, duke theksuar shpresën se Teherani do ta marrë seriozisht këtë qëndrim në raundin e ri të bisedimeve.
Duke folur në emisionin “America’s Newsroom” të Fox News, Vance tha se Trump e ka bërë të qartë se Irani nuk mund të pajiset me armë bërthamore. Ai tha se presidenti amerikan po e ndjek këtë qëllim përmes diplomacisë, megjithëse “ka mjete të tjera në dispozicion”.
Kujtojmë që delegacionet amerikane dhe iraniane do të zhvillojnë një raund të tretë bisedimesh mbi programin bërthamor të Teheranit të enjten në Gjenevë.
Vance tha se shpresonte që iranianët do ta merrnin seriozisht preferencën e Trump për një zgjidhje diplomatike, por nuk pranoi të thoshte nëse Shtetet e Bashkuara do të donin që Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, të jepte dorëheqjen.
“Ne jemi ulur në tryezë për një raund tjetër bisedimesh diplomatike me iranianët, duke u përpjekur të arrijmë një kompromis të arsyeshëm“, tha ai.
