Zëvendëspresidenti i SHBA-së J.D. Vance i ka dërguar një letër Sekretarit të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit , Mohsen Rezaei , duke kërkuar rifillimin e negociatave dhe parandalimin e bombardimeve të reja amerikane ndaj Republikës Islamike, sipas Wall Street Journal.
Letra është shkruar me urdhër të Donald Trump , tha një burim i cituar nga gazeta.
Sipas botimit, qëllimi i Vance është të vlerësojë “nëse Teherani dhe Uashingtoni mund të gjejnë pika të mjaftueshme konvergjence për të bindur” Trumpin “që të mos japë urdhrin” për të nisur një sulm të ri “të shkurtër”, por “intensiv” kundër Iranit “në javët e ardhshme”.
Qëllimi nuk është të arrihet një “marrëveshje paqeje”, por të bihet dakord për një “kornizë për negociata” , sipas gazetës amerikane.
Kjo sipërmarrje diplomatike vjen ndërsa Donald Trump kërcënon me bombardime të reja në shkallë të gjerë ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA në më pak se një javë, të martën e ardhshme, më 3 nëntor.
Një “Tërbim i vogël epik” i ri mund të fillojë së shpejti , tha presidenti republikan javën e kaluar gjatë paraqitjes së tij në fushatë, duke përdorur emrin amerikan për sulmin që SHBA-të kanë kryer së bashku me Izraelin kundër Iranit që nga 28 shkurti.
Gazeta raportoi gjithashtu se Uashingtoni i paralajmëroi shtetet e Gjirit të përgatiteshin për mundësinë e një “fushate të re ushtarake të shkurtër dhe intensive” pas “zgjedhjeve të mesit të mandatit”.
As SHBA-të dhe as Irani nuk kanë kryer ndonjë sulm të madh ndaj objektivave tokësorë që nga fillimi i shtatorit. Konflikti është i kufizuar në det, ku forcat e Uashingtonit vazhdojnë të bllokojnë portet iraniane në Gjirin Persik , ndërsa Teherani kërkon të vendosë kontrollin e Ngushticës së Hormuzit.
Mohsen Rezaei, sekretari aktual i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, 71 vjeç, ishte kreu i Korpusit të Gardës Revolucionare nga viti 1980 deri në vitin 1990, duke mbetur në atë pozicion më gjatë se çdo oficer tjetër.
The post Vance i dërgon letër Iranit, kushti i Trump për të shmangur sulmin e ri ushtarak appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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