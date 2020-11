Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi i qëndron mendimit se muzika e lartë ka ndikim në përhapjen më të shpejtë të koronavirusit.

Kjo deklaratë e Klosit pak kohë më parë u bë virale në rrjetet sociale, por gjatë një interviste në abc neës, Blendi Klosi është shprehur i sigurt në këtë ide dhe tha se ka qeshur me ata që bënë humor mbi këtë argument.

“I qëndroj deklaratës për muzikën. Është shumë evidente, në vende ku ka muzikë të lartë nuk do duhet të rrihet. U kërkova ndjesë komunitetit të artistëve. Nuk të vret muzika, muzika, e lartë në ambiente të mbyllura, valët e muzikës, njerëzit flasin me zë të lartë, nuk duhet në vende të mbyllura me muzikë të lartë të qëndrojmë… ajo vala krijon..Kam mbaruar për elektronikë, e di si funksionon, qesha me ata që bënë humor.”

/a.r