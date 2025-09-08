Brukseli së shpejti mund të ketë ushtrinë në rrugët e tij. Ministri i Brendshëm dhe i Sigurisë, Bernard Quintin, ka njoftuar një plan për të pasur ushtarë që patrullojnë qytetin në ekipe të përziera me policinë për të ndaluar një valë dhune të lidhur me drogën që ka tronditur kryeqytetin belg në muajt e fundit.
“Ushtria duhet të mbrojë territorin. Zakonisht e bën këtë në kufijtë tanë ose shumë përtej tyre, por lufta kundër krimit të drogës është gjithashtu për mbrojtjen e territorit tonë“, tha Quintin për De Standardaard.
Sipas prokurorëve, Brukseli ka regjistruar tashmë 57 të shtëna me armë këtë vit, 20 prej të cilave ndodhën gjatë verës. Kryeprokurori i Brukselit, Julien Moinil, i cili është vendosur vetë nën mbrojtjen e policisë pas kërcënimeve nga kontrabandistët, paralajmëron se qytetarët janë në rrezik serioz.
“Kushdo në Bruksel mund të bëhet viktimë e një plumbi të humbur“, tha ai.
Moinil kishte kërkuar më parë 10 milionë euro për të forcuar sigurinë, por pretendon se autoritetet nuk i kanë siguruar atij fondet e nevojshme.
Sipas propozimit të Quintin, ushtria dhe policia do të patrullojnë së bashku rreth stacioneve të metrosë dhe në pjesët problematike të qytetit, siç është distrikti Peterbos në komunën Anderlecht.
Ministri i Mbrojtjes Theo Francken konfirmoi se korniza ligjore është tashmë gati dhe se propozimi së shpejti do t’i dërgohet Këshillit të Ministrave. “Kryeqyteti ynë, Brukseli, është një katastrofë sigurie. Ne duhet të marrim përsëri kontrollin”, tha Francken.
Edhe pse vendimi politik për të dërguar ushtrinë është marrë tashmë, plani ka hasur në kritika. Deputeti liberal Frédéric De Gucht tha se autoritetet mund të fillojnë të financojnë prokurorinë.
“Nuk ka nevojë për asnjë kornizë ligjore për këto 10 milionë euro“, deklaroi ai.
Propozimi i Quintin është pjesë e një plani për qytetet e mëdha që përfshin mbikëqyrje të shtuar me kamera dhe masa shtesë sigurie jo vetëm në Bruksel, por edhe në Antverp, Ghent, Liège, Charleroi dhe Mons.
E gjithë situata po zhvillohet në hijen e një bllokimi politik prej kohësh. Brukseli ende nuk ka qeveri rajonale, më shumë se një vit pas zgjedhjeve të qershorit 2024. Udhëheqësi lokal i partisë liberale MR të Quintin, David Leisterh, ka paralajmëruar se në rrethana të tilla mund të duhet të thirren zgjedhje të reja, ndërsa presidenti i partisë Georges-Louis Bouchez beson se Brukseli do të përfundojë në mënyrë të pashmangshme nën kontrollin e qeverisë federale.
