Presidenti kolumbian Abelardo de la Esperanza urdhëroi të enjten militarizimin e përkohshëm të qytetit të Cucutës , më i madhi në kufirin e vendit me Venezuelën, për shkak të një vale dhune dhe vrasjesh që i atribuohen organizatave të jashtëligjshme.
Sipas autoriteteve, Cucuta, ku veprojnë guerilasit dhe bandat, është bërë ditët e fundit skena e vrasjes së një kandidati për kryetar bashkie dhe një sulmi me eksploziv që plagosi katër oficerë policie.
Presidenti i Partisë së Djathtë, në përgjigje, urdhëroi “militarizimin e menjëhershëm” të qytetit. Kjo është një masë “e përkohshme”, derisa “të mund të rivendosim rendin”, tha ai.
Forca të shumta policore dhe ushtarake po dislokohen në qytet, i dyti rast ku De la Esperilla ka vendosur një masë të tillë që nga marrja e pushtetit më 7 gusht.
E para ishte Santa Marta, një destinacion bregdetar dhe turistik, pas një vale sulmesh ndaj dyqaneve dhe automjeteve tregtare nga një bandë në shtator.
Zona kufitare me Venezuelën është një bastion i rebelëve, veçanërisht atyre të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (ELN), si dhe i fraksioneve disidente, ish-FARC, të cilët pretendojnë kontrollin e të ardhurave nga trafiku i drogës dhe operimi i paligjshëm i minierave.
Presidenti i krahut të djathtë ka urdhëruar operacione kundër kampeve rebele, të cilat kanë rezultuar në vrasjen e dhjetëra personave, përfshirë të paktën tetë të mitur.
The post Valë dhune në kufirin me Venezuelën, presidenti kolumbian dërgon ushtrinë në qytetin e Cucutës appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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