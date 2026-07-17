Vala ekstreme e të nxehtit që goditi Europën në fund të muajit qershor ka shkaktuar mbi 12 mijë vdekje shtesë në rreth 10 vende evropiane, sipas të dhënave paraprake. Bilanci tregon një rritje të ndjeshme të vdekshmërisë gjatë periudhës me temperatura rekord, duke rikthyer në vëmendje rrezikun që paraqet moti ekstrem për shëndetin publik.
Sipas të dhënave, gjatë periudhës 22–28 qershor u regjistruan rreth 10 mijë vdekje shtesë në Gjermani, Francë, Belgjikë, Spanjë, Holandë, Zvicër dhe Luksemburg. Në Angli dhe Uells, temperaturat e larta mendohet se shkaktuan edhe rreth 2,200 viktima të tjera, duke e çuar totalin në mbi 12 mijë.
Platforma evropiane EuroMOMO raportoi një rritje të konsiderueshme të vdekshmërisë në javën e fundit të qershorit, me më shumë se 14 mijë vdekje shtesë në 24 vende evropiane. Megjithatë, ekspertët theksojnë se të dhënat janë ende paraprake dhe numri real i viktimave mund të jetë edhe më i lartë, shkruan A2CNN.
Drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, Hans-Henri Kluge, paralajmëroi se vala e të nxehtit duhet trajtuar si një emergjencë shëndetësore dhe jo vetëm si një fenomen meteorologjik.
“Nxehtësia nuk ka mbaruar ende. Ne kemi mjetet për të parandaluar këto vdekje, por shumë qeveri vazhdojnë ta trajtojnë këtë si një çështje të motit dhe jo të shëndetit publik”, u shpreh ai.
Edhe epidemiologu Lasse Festergaard, koordinator i EuroMOMO, theksoi se nuk ka indikacione për shkaqe të tjera që të shpjegojnë rritjen e vdekshmërisë, ndërsa kërkoi kujdes në interpretimin e shifrave, pasi vlerësimet përfundimtare kërkojnë disa javë monitorim.
Ndër vendet më të prekura rezulton Gjermania, ku u regjistruan 5,780 vdekje më shumë se mesatarja e katër viteve të fundit. Franca raportoi mbi 2,000 vdekje shtesë, ndërsa Belgjika shënoi një rekord kombëtar të vdekshmërisë gjatë një vale të nxehti në shekullin XXI. Rritje të ndjeshme u raportuan edhe në Holandë, Zvicër, Spanjë dhe Luksemburg, ku shumica e viktimave ishin të moshuar, veçanërisht mbi moshën 85-vjeçare.
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