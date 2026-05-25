Evropa po përjeton një rritje të ndjeshme të temperaturave këtë javë, pas një fundjave me vlera rekord për muajin maj në disa zona të kontinentit.
Sipas parashikimeve meteorologjike, temperaturat në disa rajone të Evropës Perëndimore dhe Jugore po shënojnë rritje mbi mesataren sezonale, duke arritur në disa vende edhe mbi 30–38°C. Ndër më të prekurat janë Spanja, Portugalia dhe Franca, ndërsa edhe Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar po regjistrojnë temperatura të larta për këtë periudhë.
Autoritetet meteorologjike shpjegojnë se kjo situatë lidhet me një fenomen të quajtur “kupola e nxehtësisë”, një sistem me presion të lartë në atmosferë që bllokon lëvizjen e ajrit dhe mban nxehtësinë të përqendruar mbi një zonë për disa ditë rresht.
Ekspertët thonë se ky fenomen mund të çojë në temperatura më të larta se normalja, duke rritur rrezikun e thatësirave dhe zjarreve në disa rajone, si dhe duke ndikuar në jetën e përditshme.
Sipas parashikimeve, vala e të nxehtit pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë orëve më të nxehta të ditës.
Leave a Reply