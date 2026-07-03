Flakët kanë përfshirë pyje, zona bujqësore dhe bregdetin e Mesdheut, ndërsa Spanja, Franca dhe Zvicra po përballen me pasojat e valës ekstreme të të nxehtit që ka goditur Evropën.
Në Spanjë, një zjarr i fuqishëm shpërtheu në zonën pyjore të Cuntis, ku temperaturat e larta dhe thatësira e zgjatur favorizuan përhapjen e shpejtë të flakëve. Autoritetet kanë paralajmëruar rrezik shumë të lartë për zjarre në pjesën më të madhe të vendit, duke theksuar se kushtet ekstreme pritet të vijojnë edhe gjatë korrikut.
Sipas shkencëtarëve, kjo valë e të nxehtit do të kishte qenë pothuajse e pamundur pa ndikimin e ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor. Ata vlerësojnë se temperaturat rekord të natës janë bërë rreth 100 herë më të larta krahasuar me dy dekada më parë.
Situata mbetet alarmante edhe në Francë, ku mbi 2 mijë zjarrfikës janë angazhuar për të bërë të mundur shuarjen e vatrave të zjarrit në bregdetin mesdhetar. Një nga zjarret më të mëdha u regjistrua në Pouzols-Minervois, ku ekipet e emergjencës punuan gjatë gjithë natës për të frenuar përhapjen e tij.
Në Roquemaure, pranë Avignonit, avionët zjarrfikës hodhën ujë mbi zonat e prekura, ndërsa dy vatra në periferi të Marsejës u vunë nën kontroll. Megjithatë, një tjetër zjarr në zonën Aude vijon të mbetet aktiv.
Një vatër tjetër pranë portit të Canet-en-Roussillon detyroi evakuimin e mbi 2 mijë pushuesve nga kampingjet përreth. Flakët përfshinë edhe disa mjete lundruese të ankoruara, ndërsa tymi i dendur mbuloi zonën.
Ministria e Brendshme bëri të ditur se tre zjarret kryesore kanë djegur mbi 1 mijë e 200 hektarë tokë.
Ndërkohë, gjatë kësaj vale të të nxehtit numri i viktimave ka qenë i konsiderueshëm. Franca, Holanda dhe Belgjika kanë raportuar mijëra vdekje të tjera gjatë valës së fortë të të nxehtit në fund të qershorit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se shifrat janë ende paraprake.
Të premten, Institucioni i Shëndetit Publik të Francës tha se kishte pasur “një rritje prej 29.1 përqind, që korrespondon me 2,025 vdekje më shumë krahasuar me javën e kaluar”, ndërsa vuri në dukje se shifra ishte ndoshta “një nënvlerësim”.
Në Belgjikë u raportuan rreth 1,200 viktima të tjera, kryesisht të moshuar, ndërsa Holanda regjistroi 480 viktima, kryesisht mbi moshën 80 vjeç.
Ekspertët e konsiderojnë këtë valë të të nxehtit si një nga më të rëndat e regjistruara ndonjëherë në Evropë. Përveç ndikimit të rëndë në shëndetin e njerëzve, temperaturat ekstreme shkaktuan edhe probleme në furnizimin me energji dhe mbingarkuan sistemet shëndetësore.
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