Spanja dhe Franca përballen me një tjetër valë të nxehti pas një qershori përvëlues që shkaktoi mbi 2,000 viktima. Temperaturat pritet të ngjiten deri në 44°C në juglindje të Spanjës gjatë ditëve në vijim.
Muaji qershor u regjistrua si muaji i dytë më i nxehtë ndonjëherë, me mesatare 3.2°C mbi normën.
“Temperaturat do të fillojnë të rriten gjatë fundjavës dhe ne nuk mund të përjashtojmë një valë tjetër të nxehti,” tha Rubén del Campo, një zëdhënës i Agjencisë Shtetërore Meteorologjike të Spanjës.
Agjencia tha se temperaturat e larta mund të rrisin gjasat e zjarreve në pyje javën e ardhshme dhe paralajmëroi të moshuarit dhe ata me probleme kardiovaskulare të kenë kujdes shtesë në nxehtësinë e ditës.
Pasojat shëndetësore ishin të rënda edhe në Francë, ku vdekjet tek të moshuarit mbi 75 vjeç u rritën me 85%, ndërsa thirrjet emergjente për goditje nga dielli u shtuan me 480%. Edhe rastet e mbytjes u rritën, me mbi 90 viktima që nga mesi i qershorit.
Rreziku i zjarreve është në rritje, me mbi 1,200 hektarë të djegur pranë Marsejës. Në Paris, mungesa e infrastrukturës së ftohjes solli edhe tensione mes qytetarëve, të cilët u përleshën për blerjen e kondicionerëve në supermarket.
Shkencëtarët theksojnë se valë të tilla ekstreme të nxehti ndodhën për shkak të ndryshimeve klimatike të nxitur nga përdorimi i karburanteve fosile.
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