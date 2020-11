Vala e dytë e pandemisë së Covid-19 ka “gjunjëzuar” të gjitha vendet në botë. Numri i personave të infektuar me koronavirus në botë ka shkuar në 59,569,396 ndërsa numri i të vdekurve ka shkuar në 1,403,081. Nga 59 milione raste të gjitha me Covid-19, 18,349,467 janë raste aktive ndërsa 41,219,929 e kanë kaluar virusin.

Vendet me të prekura nga pandemia që nga fillimi i saj janë: SHBA, në të cilën janë gjithsej 12,777,371 raste të shënuara aktive, dhe 263,687 kanë humbur jetën, India është në vend të dytë me 9,177,840 raste pozitive dhe 134,254 viktima.

Brazili me 6,088,004 raste pozitive dhe me 169,541 viktima, vendi i 4 në botë për nga rastet pozitive me Covid është, Franca me 2,144,660 dhe me 49,232 humbje jete. Në vend të 5 është, Rusia me 2,138,828 raste pozitive dhe me 37,031 humbje jete, ndërsa ne vend të 6 është, Spanja me 1,606,905 raste pozitive dhe 43,131 persona kanë humbur jetën.

Por në një kohë kur Evropa po përballet me një rritje të madhe të infeksioneve me Covid-19, testimi dhe vaksina, janë këto mjetet që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po përdor për ta mposhtur atë.

Lajmi se AstraZeneca dhe Universiteti i Oxford-it kanë një vaksinë deri në 90% efektive kundër COVID-19, shton shpresat, por kryeministri britanik thekson se kjo nuk do të thotë se Britania e Madhe është jashtë rrezikut dhe prezantoi “Planin e tij Dimëror COVID” me masa rajonale me tre nivele.

“Dhe ata muaj do të jenë të vështirë, do të jenë të ftohtë. Përfshijmë janarin dhe shkurtin, kur Shërbimi Kombëtar Shëndetësor është nën presionin e tij më të madh. Kjo është arsyeja pse kur të dalim nga bllokimi javën e ardhshme, ne nuk duhet të hedhim poshtë fitoren që kemi arritur të gjithë,”, u shpreh Johnson.

Italia tani është bërë shteti i gjashtë në botë që kalon nivelin e 50,000 viktimave, i dyti në Evropë pas Britanisë. Qeveria ende reziston në kthimin e një izolimi të plotë dhe vazhdon me kufizimet rajonale dhe ndalim të lëvizjeve gjatë natës. Ndërkohë që zyrtarët vendas theksojnë se masat kufizuese kanë filluar të japin rezultate pozitive. Në të njëjtën mënyrë është shprehur edhe Kryeministri Irlandez, i cili ka theksuar se pavarësisht sakrificave të shumta të vendit të tij dhe njerëzve, ato po japin rezultatin e pritur, pasi vendi ishullor me masat e nivelit të 5 ka arritur të marrë në kontroll përhapjen e pandemisë.

Ndërkohë që edhe në Greqi, veçanarishtë në Selanik po përballen me një situatë të vështirë sidomos në kujdesin shëndetësor. Zyrtarët thonë se ata janë duke u përgatitur për më të keqen ku vetëm 4% të shtretërve kanë mbetur të lirë në njësitë e kujdesit intensiv.

Me afrimin e festave të fundvitit, OBSH është e shqetësuar se festimet e Krishtlindjes mund të shkaktojnë një rritje të infeksioneve, prandaj ata bëjnë thirrje që për këtë vit takimet dhe festimet me të dashurit t’i kalojnë online.

“Për fat të mirë, shumë njerëz në të gjithë botën kanë mundësi të lidhen virtualisht, dhe unë mendoj se kjo mund të jetë mënyra me të cilën duhet të veprojnë shumë zona, por unë dua të them se edhe nëse nuk mund të festoni së bashku këtë vit, mund të gjesh mënyra të tjera për të festuar kur gjithçka të ketë mbaruar,” tha Maria Van Kerkhove, kryetarja teknike e OBSH-së.

g.kosovari