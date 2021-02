Proçesi i vaksinave të koronavirusit në Britani po funksionon, me të dhënat e para të botuara që tregojnë se të dy dozat e saj ulin rrezikun e shtrimit në spital nga sëmundja deri në 95 përqind.

Studiuesit ekzaminuan pranimet në spitalin e COVID në Skoci midis njerëzve që kishin pasur dozën e tyre të parë dhe i krahasuan ato me ata që nuk kishin marrë ende një dozë të asnjërës vaksinë. Deri në javën e katërt pas marrjes së dozës fillestare, vaksinat Pfizer dhe Oxford/AstraZeneca treguan se ulin rrezikun e pranimit në spital nga Covid përkatësisht deri në 85 dhe 94 përqind.

Sipas Daily Mail, ekspertët nga universitetet e Edinburgut dhe Strathclyde, si dhe Shëndetit Publik Skoci, pretenduan se të dhënat ofruan prova bindëse se të dy vaksinat ulin rrezikun e shtrimit në spital. Kjo vjen pasi ministri i vaksinave të MB-sëm, Nadhim Zahawi tha sot se prova që vaksinat frenojnë transmetimin, si dhe parandalojnë sëmundje të rënda duken reale.

Boris Johnson është vendosur të zbulojë planin kombëtar nga bllokimi sot, me të gjitha shkollat që do ​​të rihapen nga 8 Marsi por edhe disa lehtësime të tjera të çmuara deri në Pashkë. Udhërrëfyesi, i cili shtrihet në rreth 60 faqe, është vendosur të përfshijë modelimin që mbështet strategjinë e përkohshme të qeverisë. Do të publikohet së bashku me lajmet më pozitive në lidhje me efektivitetin e vaksinave në zvogëlimin e transmetimit.

Rreth e qark Britanisë së Madhe, më shumë se 17 milionë njerëz e kanë marrë dozën e parë të vaksinës për koronavirusin, sipas mediave britanike.

g.kosovari