‘Sot është dita për të bërë bilancin’.

Kështu shkruan zëvendës kryeministri Erion Braçe në një postim më mediat sociale, teksa falenderon personalitetet që u vaksinuan ditën e sotme dhe rendit gjithçka çfarë është thënë për menaxhinim e pandemisë nga qeveria.

Braçe shkruan se ka neveri për ato të cilët vaksinimin e personaliteteve e quajtën si gjenocid, duke shtuar se personalitete janë të parë e vaksinimit mbi 80 vjeç.

‘Jete te gjate dhe, faleminderit per artin, punen, vlerat, dinjitetin tuaj! Ne ane tjeter ja vlen te kujtoj se, sot eshte dita per te bere bilancin: Ne fillim na thane se nuk ka covid, eshte konspiracion per te ndalur protestat, pastaj se po mbyllni vendin per te mbyllur ne shtepi kundershtaret, me tej se nuk keni spitale, nuk keni respiratore, nuk keni veshje, me tej akoma se vaksina eshte nje konspiracion me cipa, pastaj se nuk po gjeni vaksinen, nuk po sillni vaksinen, po e sillni kontrabande, tani ne fund por jo per fund se pse po vaksinoni personalitete mbi 80 vjec, eshte genocid, kur ne fakt ata jane te paret e vaksinimit te mbi 80 vjecareve! Neveri per ta! Nderkohe edhe nje here shume faleminderit gjithkujt qe u vaksinua sot edhe si kontribut per te bindur gjithcka se vaksinimi eshte jetik!’- shkruan Braçe.

