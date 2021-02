Bashkimi Evropian po ecën me shpresën e arritjes së Anglisë në lidhje me vaksinimin e popullsisë. The Guardian shkruan se në disa vende si Hungaria apo Belgjika të cilat kanë probleme vaksinash mund të marrin vaksina edhe nga ato kinezet. Ndërkohë që sipas statistikave të fundit Anglia ka vaksinuar 27% të popullsisë, ndërsa BE vetëm 6%.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se tani ka disa shenja përmirësimi dhe se vetë njerëzit janë të padurueshëm për tu vaksinuar pasi duan që të mbrohen.

“Unë e kuptoj shumë mirë padurimin tani që vaksina është në dispozicion, qytetarët duan të vaksinohen sa më shpejt të jetë e mundur dhe më në fund të mbrohen. Ne jemi duke kapur hapin. Britania ka inokuluar 17 milion doza të para, ndërsa BE 27 milion diza. Në Itali, me një popullsi të ngjashme me atë të Britanisë së Madhe, dy herë më shumë qytetarë morën dozën e dytë të vaksinës,”tha ajo.

Në lidhje me vaksinën e AstraZenecës, Ursula tha se do të vaksinohej pa problem me të. Ajo tha se vaksina është e sigurtë dhe e efektive.

“Do të vaksinohesha me vaksinën nga AstraZeneca po aq të sigurt sa me produktet nga BioNTech / Pfizer ose Moderna. Kur filluam të kërkojmë më premtuesin nga qindra kandidatë për vaksina 10 muaj më parë, ne supozuam një efektivitet prej 50 dhe 70%. Tani të gjithë janë në krye të saj. Vaksina është ekzaminuar me kujdes, është gjetur e sigurt dhe efektive dhe është aprovuar,” tha ajo.

Vaksinimi ne botë me vaksinat anti-Covid ka nisur në fund të muajit dhjetor. Fillimisht hapat e parë i hodhi SHBA më pas Anglia dhe vëndet e BE-së.

g.kosovari