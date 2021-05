Manastirliu përmes një postimi në rrjetin social Facebook shkruan se për ta përfunduar me sukses këtë proces do të hapen 28 qendra shëndetësore përgjatë zonave turistike.

“Vaksinimi i operatorëve turistikë do të përfundojë brenda majit. Do të hapim 28 qendra shëndetësore verore përgjatë zonave turistike. Dezinsektimi do të kryhet në të gjithë vijën bregdetare dhe zonat e nxehta të përcaktuara nga ekspertët e shëndetit publik”, shkruan Ministrja./abcnews.al