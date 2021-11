Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, në një dëgjesë në Komisionin e Shëndetësisë në Kuvend, në lidhje me masat e marra për fillimin e vitit të ri shkollor, tha se kemi një mbulesë vaksinale 90% për sa i përket mësuesve.

“Që në datë 13 mars ka filluar vaksinimi i mësuesve dhe i pedagogëve. Kemi vijuar jo vetëm me vaksinimin në shkollë, por gjithashtu dhe me vaksinimin në universitetet. Deri më sot janë vaksinuar 28,512 mësues. Kemi një mbulesë të mirë vaksinale për sa i përket vaksinimit me dozën e parë dhe të dytë, mbi 90 % të mësuesve të shkollave fillore dhe të mesme rezultojnë pra të vaksinuar me një dhe dy doza”, tha Manastirliu.

Prej fillimit të vaksinimit janë kryer në total 1,909,861 doza të vaksinës ndaj COVID19. Prej tyre 891,707 qytetarë i kanë kryer të dy dozat e vaksinës antiCOVID.

