Ditën e sotme në Aeroportin e Rinasit mbërritën 10 mijë doza vaksinash, të cilat u pritën nga ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuza se kjo vaksinë është prodhur në Beograd dhe jo në Rusi siç është thënë.

Duke kerkuar ne kete menyre me insistim qe shqiptaret te mos vaksinohen, per shkak se vaksinat kane ardhur nga Serbia, pavaresisht se kjo nuk ehste e vertete.

Me anë të një videoje në rrjete sociale, Berisha tregon fjalën që kreu i qeverisë Edi Rama thoshte përpara se të binte dakord me ardhjen e vaksinës në Shqipëri.

Në video duket Rama duke e krahasuar Ambasadën ruse si seksion i Portokallisë dhe e quan ofertën e tyre për sjelljen e Sputnik qesharake.

“Sot mberriti ne Tirane vaksina ruse, dhurate e Emirateve te Bashkuara, e cila flitet se eshte prodhuar ne Beograd! Ndiqeni videon se çfare thoshte Edvini disa kohe me pare per vaksinen ruse”, tha Berisha në postimin e tij.

Kontigjeti i pare i vaksines ruse “Sputnik V” eshte prodhuar ne Rusi dhe kane ardhur si dhurate nga princi i Kurores i Emirateve te Bashkuara Arabe, ne shenje miqesie dhe ndihme per popullin shqiptar.

Po pyet “Doktor Vdekja”, qe kerkon te beje politike dhe me vaksinimin dhe jetet e shqiptareve, duke shpresuar se do vije ne pushtet me arkivole?!