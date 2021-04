Kryeministri Edi Rama është në Kamëz, për një takim elektoral. Nga aty ai u shpreh se politika e vjetër e ka lënë Kamzën pa shpresa, por politika sot ka bërë të mundur shumë gjëra.

Rama tha se vaksinat nuk erdhën nga qielli dhe rindërtimin nuk po e bën një dorë e padukshme, as nuk po bëhet vetë.

“Ishte politika që e la Kamzën pa asnjë shpresë dhe është politika që sot po i bën të mundura këto, nuk do ishim duke prekur numrin 300 mijë të shqiptarëve të vaksinuar, po të mos ishte politika qindra mijëra gjyshe dhe gjyshe nuk do ishin çliruar nga ankthi se mund të humbin jetën. Vaksinat nuk erdhën nga qielli, por i solli politika. Rindërtimin nuk po e bën një dorë të padukshme dhe as nuk po bëhet vetë”, tha Rama./ b.h