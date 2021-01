Kryeministri në detyrë i Kosovës, Avdullah Hoti, në një konferencë për media ka thënë se pritet që nga muaji shkurt të vijnë vaksinat e para anti-COVID dhe ka sqaruar cilët persona do të vaksinohen të parët.

“Strategjia e imunizimit kundër COVID-19 do të kalojë shpejt në Komunitetin e imunizimit dhe pastaj do të vijë në miratim edhe në Qeveri. Me sasitë e vaksinave ne bëjmë vaksinimin e grupeve të qytetarëve, fillimisht mjekët dhe stafi shëndetësor, personat mbi moshën 65-vjeçare, personat që kanë rrezikshmëri të lartë, strategjia parasheh në detaje veprimet konkrete që janë marrë deri më tani”, tha ai.

Po ashtu kreu në detyrë i Qeverisë thotë se vaksinimi i qytetarëve do të bëhet sipas listës së tyre dhe do të bëhen publike me emër e mbiemër, teksa tha se brenda ditës do të vaksinohen rreth 20 mijë qytetarë.

“Do të shpërndahen në të gjitha komunat. Do të bëhet publike me emër e mbiemër lista e qytetarëve që do të vaksinohen sipas afatit kohor që na vijnë vaksinat. Të vaksinohen rreth 20 mijë qytetarë brenda ditës”, tha Hoti.

Ndërkaq, ai tha se Qeveria ka ndarë 40 milionë euro për sigurimin e vaksinës.

“Janë konkretizuar bisedat për 535 mbërrijnë vaksina, me Austrinë për 600 mijë vaksina dhe me Covaxin janë kryer të gjitha procedurat për 720 mijë vaksina. Kemi siguruar edhe buxhetin për vitin 2021 dhe janë ndarë 40 milionë euro vetëm për vaksina. Jemi plotësisht të përgatitur. Presim që vaksinat e para të vijnë në muajin shkurt”, konfirmoi Hoti. /Zëri

g.kosovari