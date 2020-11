Shefi i urgjencave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Michael Ryan, në një deklaratë në rrjetet sociale ka paralajmëruar se vala e dytë e COVID-19 do të luftohet pa vaksina, pasi ajo mund të mos mbërrijë në kohë për disa vende.

Ajo që kuptohet nga deklarata është se disa shtete duhet të përgatiten për të vazhduar edhe pa të, por duke marrë masa të tjera.

“Vaksina nuk do të mbërrijë në kohë për të luftuar valën e dytë të pandemisë së Covid-19 dhe shumë shtete do të vazhdojnë ta përballojnë pa vaksinën. Unë mendoj se do të duhet të paktën katër ose gjashtë muaj para se të ketë nivele të mjaftueshme të imunizimit të tufës. Ne duhet ta kuptojmë se kësaj radhe duhet të ‘ngjitemi’ në këtë mal pa vaksina”, paralajmëroi shefi i urgjencave të (OBSH), Michael Ryan.