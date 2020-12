Sa doza vaksinash kanë porositur vendet e pasura?

SHBA ka porositur 600 milion doza vaksinash, dmth të mjaftueshme për të gjithë popullsinë amerikane. Kanadaja ka porositur vaksina qe i mjaftojne te vaksinojne pese here popullaten e tyre.

Italia ka blerë mbi 202 milion doza (përfshirë AstraZenecan) të mjaftueshme për të vaksinuar çdo qytetar dy herë.

A është vaksina e detyrueshme?

Jo, në shumicën e vendeve është mbi baza vullnetare. Por do te kete fushata sensibilizuese qe te rritet numri i te vaksinuarve. Per momentin psh, ne Nju Jork 58% e policëve deklarojnë se nuk e duan vaksinën e Covid 19.

A mund të blihen dozat në farmaci?

Jo, vaksinimi do të jetë falas për të gjithë, kështu që këtë vit dozat nuk do të dalin në shitje. Eshtë planifikuar një fushatë ndërgjegjësimi në mënyrë që qytetarët të binden për rëndësinë e profilaksisë dhe të kontribuojnë në arritjen e të ashtuquajturit imunitet të tufës: 70% e popullsise kombetare duhet te jete e vaksinuar.

Si do te shperndahet vaksina?

Në shume vende, si SHBA e Itali, vaksina do të vihet nën kontrollin e forcave të armatosura. Ne Itali per shembull, ushtria do e shperndaje vaksinen në 300 qendra spitalore, kur sasitë do të mbërrijnë. Do të ketë njësi të lëvizshme që do të lëvizin nga këto 300 qendra për të sjellë dozat në destinacionin e tyre. Në një fazë të dytë vaksina do të jetë e pranishme në 1500 pika administrimi.

Pse Britania e filloi më herët vaksinimin?

Pas Brexit, organi rregullator britanik MHRA – i cili do të mbetet subjekt i rregullave evropiane deri më 31 dhjetor – është jashtë takimeve teknike të agjencise evropiane EMA dhe duhet të pranojë miratimin e ilaçeve të BE pa qenë në gjendje të marrë pjesë në vendime. Në këtë rast, megjithatë, ai u është drejtuar klauzolave ​​të parashikuara nga Ligji 174 i vitit 2012, të cilat parashikojnë që çdo shtet i vetëm mund të drejtohet në aprovimin e urgjencës: një zgjedhje që shtetet e tjera mund të kishin bërë, por që ata preferuan të shmangnin, në pritje të mendimit të ‘Ema. Në Shtetet e Bashkuara, agjencia amerikane FDA ka caktuar mbledhjen e komitetit të saj Vrbpac (Vaksinat dhe komiteti këshillues i produkteve biologjike të lidhura) për 10 dhjetor dhe 17 dhjetor, që do të japë mendimin për vaksinën e Moderna.

Cilat vende të tjera tashmë kanë filluar vaksinimet?

Në Rusi vaksinimi filloi disa ditë më parë me dhënien falas të Sputnik V, krijuar nga instituti Gamaleya që Moska e autorizoi sipas një procedure autonome, të testuar në 40,000 ushtarë vullnetarë. Rusia ka lidhur marrëveshje për prodhimin e 100 milion dozave, qe do të shiten gjithashtu edhe në Hungari e vende të tjera.

Po në Kinë?

Vendi ku lindi epidemia rreth një vit më parë ka të paktën 5 vaksina të prodhuara nga industritë lokale. Pekini premtoi një furnizim për vendet mike (Koreja e Veriut, Irani). Izraeli do të marrë dozat e para nga Pfizer të enjten, pas dritës jeshile të pritur per në 10 dhjetor. Të gjitha planet e vaksinimit tregojnë të moshuarit si kategoria e parë që mbrohet.