Protestë kundër vaksinimit të detyrueshëm nga Covid për personelin shendetesor në Greqi.

Sindikata që përfaqëson spitalin publik në Greqi po planifikon një grevë dhe një tubim në qendër të Athinës të enjten.

Mediat greke shkruan se protesta e organizuar nga POEDIN do të fillojë në orën 10:00 për të vijuar për 5 orë me radhë deri në 15:00

Sindikata u ka bërë thirrje anëtarëve të saj, të cilët kanë marrë dozate vaksinës të mos dorëzojnë certefikatat e tyre të imunitetit tek autoritete.

Kështu siopas sindikates, do të parandalohet krijimi I një regjistri që jep informacion se kush është regjistruar dhe kush jo nga personeli shendetesor.

Megjithatë, pavarësisht këtyre kundërshtive, Ministria e Shëndetësisë greke, ka deklaruar se ata që do refuzojnë vaksinimin do të pezullohen përkohësisht dhe nuk do të paguhen.

/a.r