Vaksina e koronavirusit e zhvilluar nga Universiteti i Oksfordit dhe AstraZeneca do të testohet tek fëmijët. Studiuesit do të përdorin 300 vullnetarë për të shqyrtuar nëse vaksina do të krijojë imunitet tek fëmijët e moshës midis 6 deri në 17 vjeç.

Vaksina e Oksfordit është një nga tre vaksinat që janë aprovuar për përdorim tek të rriturit në Mbretërinë e Bashkuar, së bashku me Pfizer / BioNTech dhe Moderna.

Pediatri dhe kryeinspektori i provës së vaksinës Andrew Pollard tha: ‘Ndërsa shumica e fëmijëve janë imunë nga koronavirusi, është e rëndësishme të kemi siguri ndaj efektivitetit të vaksinës te fëmijët.

Provat e para do të fillojnë këtë muaj, me deri në 240 fëmijë që do të vaksinohen.

Profesori Jonathan Van-Tam tha për ITV Neës: ‘Ekziston mundësia që të kemi disa vaksina anticovid të licencuara për fëmijë deri në fund të vitit.’

Kolegji i Pediatrisë dhe Shëndetit të Fëmijëve ka deklaruar se ka prova që Covid-19 mund të shkaktojë vdekje dhe simptoma të rëndë tek fëmijët, por që kjo është e rrallë.

‘Pandemia Covid-19 ka pasur ndikime negative në arsimimin, zhvillimin shoqëror dhe mirëqenien emocionale të fëmijëve dhe adoleshentëve. Prandaj është e rëndësishme të kemi të dhëna për sigurinë dhe përgjigjen imune ndaj vaksinës së koronavirusit në këto grupmosha, në mënyrë që fëmijët të përfshihen në programet e vaksinimit në të ardhmen e afërt.’

