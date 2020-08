Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha sot se po punohet për t’u përgatitur për vjeshtën dhe dimrin, stinë në të cilat gripi stinor do i bashkangjitet dhe situatës së shkaktuar nga koronavirusi.

Ndaj tha ministrja, “jemi të angazhuar për rritjen e mbulesës vaksinale ndaj gripit, e cila do të jetë falas për të gjithë kategoritë e rrezikuara, si pjesë e strategjisë tonë për të përballuar situatën e shkaktuar nga COVID19”.

“Deri tani kemi bere porosine per serine e pare te vaksinave”.

“Pergatitemi per te vijuar perballjen me epidemine e Covid, qe sipas strategjise po forcojme kapacitetet e testimit, gjurmimit, spitaleve e paralelisht me semundshmerine tjeter qe eshte po kaq e rrezikshme. Rrisim kapacitetet per vaksinimin e sigurt, ndaj gripit per grupet e riskuara”, tha Manastirliu.

Shefja e Epidemologjisë së ISHP-së, Silva Bino tha se kategoritë e rrezikuara që janë edhe me te prekshem nga Covid-19, jane persona me sëmundje kronike, punonjësit shëndetësore, mësuesit apo kujdestarët për fëmijët si dhe fëmijët nga 2 deri 5 vjeç, sepse e trasnsmetojnë më shumë gripin.

“Ne kemi bërë vlerësimin dhe rivlerësimin e kategorive të riskut, të cilat janë të rëndësishme për vaksinimin ndaj gripit dhe njëhkohësisht janë subjekte të cilat janë dhe më të prekshme nga Covid19. Për shembull, personat me sëmundje kronike, natyrisht punonjësit shëndetësorë, mësuesit dhe të gjithë kujdestarët të cilët kujdesen për fëmijët si dhe fëmijët nga 2 deri në 5 vjeç, sepse ata transmetojnë më shumë gripin. Shpresojmë të kemi një situatë më të mirë të kontrollit të gripit, gjë e cila do të na ndihmojnë edhe për Covid19”, tha Bino.

g.kosovari