Me prodhuesin bio-farmaceutik britaniko-suedez, partner me Oxfordin, bashkoi forcat edhe kompania amerikane Albany Molecular. Qëllimi është që të arrijnë të prodhojnë 3 miliardë doza të vaksinës çdo vit. Pikërisht me Astra Zenecën, Komisioni Europian ka nënshkruar së fundi një kontratë për blerjen e 400 milionë vaksina anti COVID-19 për të gjithë vendet anëtare të bllokut. Njoftimi sqaronte se BE-ja do t’u dhurojë vaksina anti COVID -19 nga AstraZeneca vendeve me të ardhura të ulta dhe të mesme. Ketu bën pjesë dhe Shqipëria e i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor. Me herët, shefja e KE-së, Ursula von der Leyen e kishte paraprirë një njoftim të tillë.