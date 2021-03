Autoritetet në Shqipëri kishin njoftuar se 15,210 doza të vaksinës Pfizer, të cilat pritej të mbërrinin sot, do të shtyheshin për shkak të kërkesave të shumta. Por, në një deklaratë të minutave të fundit ministria Manastirliu konfirmon se partia e dozave mbërrin sot pas një intensifikimi të jashtëzakonshëm të komunikimit me autoritetet përkatëse.

Ndërkohë, sipas ministres të shëndetësisë, vendi do të marrë gjithashtu 14,400 doza të vaksinës AstraZenica në dhjetë ditët e ardhshme. Këto vaksina do të furnizohen si pjesë e objektit COVAX.

“Ne do të dëshironim të përfundonim vaksinimin e punëtorëve të vijës së frontit nga mesi i Marsit për të vazhduar me njerëzit mbi 80 vjeç dhe më pas me grupe të tjera,” tha Manastirliu.