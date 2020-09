AstraZeneca, me seli në qytetin anglez të Kembrixhit, tha se deri në 30,000 të rritur nga një shumëllojshmëri e grupeve racore, etnike dhe gjeografike në të gjithë Shtetet e Bashkuara do të merrnin pjesë në prova. Vaksinat provuese financohen nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Burimeve Njerëzore.

Kompania farmaceutike deklaron se zhvillimi i vaksinës, e njohur si AZD1222, ka hyrë në fazat globale të testimit të avancuar në Britaninë e Madhe, Brazil dhe Afrikën e Jugut. Provat e reja janë planifikuar në Japoni dhe Rusi. Vaksina e mundshme u shpik nga Universiteti i Oksfordit dhe filiali i tij Vaccitech.

Ndërkohë, AstraZeneca po përgatitet të prodhojë vaksinën në një shkallë të gjerë.

Oxford Biomedica njoftoi të martën se ka nënshkruar një kontratë me AstraZeneca për “prodhimin komercial” të AZD1222. Kompania thotë se do të ketë kapacitet të rezervuar në qendrën e saj të re të prodhimit në Oksford, për një periudhë fillestare prej 18 muajsh, me mundësinë e zgjatjes së kontratës për 18 muaj të tjerë.

Oxford Biomedica gjithashtu tha se do të merrte 15 milion funte në tarifën e rezervimit të kapacitetit, me 35 milion të tjera për prodhimin e vaksinave në shkallë të gjerë nëse rezulton efektive, raportoi AP.