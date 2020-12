Të gjithë menduan se po i vjen fundi pandemisë pasi kompanitë e ndryshme treguan se po përparojnë në krijimin e vaksinës. Por Agjencia Evropiane e Barnave ka refuzuar kërkesën e kompanisë gjermane farmaceutike Biontech dhe partnerit amerikan Pfizer për miratimin e vaksinës.

Sipas Financial Times, Agjencia Evropiane e Barnave do të japë mendimin e saj për vaksinën në takimin më 29 dhjetor. Ndërkohë vlerësimi i vaksinës Moderna është shtyrë për më 12 Janar 2021, gjë që tregon se shpërndarja e vaksinës së mundshme do të vonohet.