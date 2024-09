Nga Carlo Bollino

Prej dy vitesh, pothuajse në të gjitha sulmet politike që familja Berisha i ka drejtuar qeverisë, në vend të emrave të ministrave dhe oligarkëve, ka përmendur emrin tim. Ndodhi edhe sot, kur me të hyrë e më të dalë nga zyrat e SPAK-ut, i cili duhej të njoftonte Sali Berishën dhe dhëndrin e tij për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave, në vend që të paraqiteshin me dokumentet që vërtetonin pafajësinë e tyre, mbërritën me fotot në duart e tyre të televizionit tim. Një fiksim komik.

Si mund të shpjegohet ky obsesion i opozitës që pretendon të marrë qeverisjen e vendit, të fokusohet kundër një gazetari (pronar i vetëm njërit prej 100 televizioneve dhe 1200 portaleve aktive në vend)? Mund të shpjegohet vetëm me urrejtje personale dhe politika të vazhdueshme prej injorantësh që kanë frymëzuar zgjedhjet e Sali Berishës për tridhjetë vjet. Nëse PD mendon se mund të fitojë zgjedhjet duke kriminalizuar Carlo Bollinon, është e sigurt që Edi Rama do të qëndrojë në pushtet edhe për 30 vite të tjera.

Në fakt, as në grahmat e megalomanisë më të shfrenuar, një gazetar nuk mund të besojë se mund të ndikojë në jetën politike të një vendi dhe në rezultatet e tij elektorale aq sa të meritojë sulmin e vazhdueshëm të opozitës dhe medias së saj. Unë që nga natyra jam i rezervuar dhe (besoj) aspak narcizist, duke e parë veten në qendër të vëmendjes, me foton time të ngritur nga tazebaot berishanë, pranë fotove të kryeministrit dhe kryeprokuorit të SPAK-ut, më bën të qesh. I falënderoj për nderin që më bëjnë, por sinqerisht nuk ndihem aq i rëndësishëm.

Kur më sulmojnë mua, anëtarët e familjes Berisha dhe klonet e tyre politike, e kanë bërë prej vitesh duke përsëritur dy fjalë kyçe të cilat në vetëvete përbëjnë provë flagrante të gënjeshtrës mbi të cilën bazohen akuzat e tyre: ”Vakëf” dhe ”Vkm të personalizuara”. Sipas Sali Berishës dhe Jamarbër Malltezit ”vakëf” do të ishte akti me të cilin disa familje “bujare” (përfshi familjen e dhëndrit) në vitet 2011-2012 i dhuruan bashkisë së Tiranës 4000 metra tokë që kishin në pronësi me kushtin e ndërtimit mbi të të një shkolle, ndërkohë që ajo tokë, sipas tyre, do të ishte “vjedhur” nga unë për të ndërtuar selinë time të televizionit. Për të shpikur këtë gënjeshtër, familja Berisha zhvarrosi nga historia procedurën islame të quajtur “vakif”, e futur në 1826 në Perandorinë Osmane. Vakıfi ishte një institucion ligjor dhe fetar që lejonte një person të dhuronte një pjesë të pasurisë ose pronës së tij për një qëllim bamirësie ose publike. Këto prona ishin të destinuara përgjithmonë për një përdorim specifik, zakonisht të lidhur me kauza fetare, arsimore ose bamirëse. Që nga fillimi i viteve 1900, përdorimi i vakifit është zhdukur edhe në botën islame, por sipas Berishës ata e kanë përdorur në vitin 2011 në Tiranë për t’ia dhuruar ato 4000 metra bashkisë së Tiranës, të cilat më pas “i kam vjedhur”.

Të vërtetosh se kjo deklaratë është një gënjeshtër qesharake, do të jetë shumë e lehtë edhe në gjykatën penale të cilës iu drejtova me një kallëzim: Që në kohën e Perandorisë Osmane, në fakt vakëfi praktikohej ekskluzivisht në formë të shkruar, duke respektuar procedurat rigoroze formale dhe ligjore. Jamarber Malltezi, pra, do t’i duhet t’i tregojë prokurorisë jo vetëm certifikatën që vërteton pronësinë e tokës së dhuruar (nuk mund të dhuroni tokë që nuk zotëroni), por edhe aktin e vakëfit me të cilin pretendon se i ka dhuruar bashkisë së Tiranës terren. Të shohim kush gënjen.

Fjala e dytë po aq e rreme është ”Vkm e personalizuar”. Familja Berisha dhe klonet e tyre politike prej dy vitesh pretendojnë se unë do të kisha marrë një favor të jashtëzakonshëm nga qeveria e Edi Ramës me 4 vendimet e Këshillit të Ministrave ”të personalizuara”, një procedurë që do të ishte shpikur enkas për mua për të më dhënë tokën e famshme 4000 metra katrorë “dhuruar me vakëf”. Ajo që gënjeshtarët nuk thonë është se për çdo qeveri të paktën 60% e VKM-ve janë “të personalizuara”, që do të thotë se përmbajnë (si në rastin tim) emrin e kompanisë private kur është e përfshirë në nje procedurë të lidhur me pronën publike: kjo është ashtu siç e detyron ligji të bëhet dhe kështu ka qenë gjithmonë, natyrshëm edhe në kohën e Berishës. Mjafton të rilexoni dhjetëra VKM-të ”të personalizuara” që Berisha ka firmosur kur ishte kryeministër dhe që përmbajnë si përfituese emrat e kompanive private, vëtëm që fatkeqësisht më pas i paguanin qindra mijëra euro firmës së vajzës së tij Argitës në fund të vitit si ”konsulencë ligjore”. Pra, çdo marrëveshje ndërmjet shtetit dhe individëve privatë kalon domosdoshmërisht përmes ”’VKM të personalizuar”, dhe për këtë arsye procedura e ndjekur nga kompania ime për të marrë me qira nga shteti tokën në të cilën do të ndërtohej televizioni (me shpenzimet e mia dhe pas nje konkurim publik) është absolutisht e ligjshme. Skandali do të ishte po të mos kishte asnjë Vkm. Gënjeshtra tjetër është se nuk është tokë e dhuruar, siç thonë Berisha dhe dhëndri, por vetëm tokë me qira: nëse një ditë mund ta privatizoj, në fakt do të më duhet të paguaj vlerën e tregut. Në këtë rast paratë do të shkojnë për Shtetin. Nëse toka do të kishte pasur pronarë legjitimë (dhe ky nuk është rasti im) paratë do të shkonin për pronarët.

Fjalët “vakëf” dhe “vkm e personalizuar” janë dy shpifjet me të cilat klani Berisha ka dy vjet që përpiqet të më hedhë baltë me vetëm një qëllim: të më mbyllë gojën, duke besuar se do të më trembin dhe kështu mund të kontrollojnë linjën editoriale të Report TV e cila është e lirë dhe mbetet e lirë. Tani që janë familjarizuar me kallëzimet penale, do të kenë mundësinë të tregojnë në gjykatë penale provat që kanë për të vërtetuar akuzat ndaj meje. Ndryshe do të ndodhë, si në të kaluarën, kur Berisha (por ishte një gjykatë civile atëherë) u befasua dhe tha se nuk duheshin prova për shpifjet që hidhte, sepse të tijat ishin vetëm akuza politike ndaj meje. Por provat sigurisht që duheshin, Berisha nuk i kishte dhe në fakt u dënua. Tani presim procesin dhe gjykimin e ri.