Xhaxhi i të miturës e cila u abuzuar seksualisht nga 5 persona në Rrëshen, ka deklaruar se vajza ka qenë në gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe psikologjike.

Sipas xhaxhait të të miturës, ajo ka tentuar që të vrasë veten, por tani psikologët po e ndihmojnë që t’a kalojë këtë gjendje. Ai tha se vajza është droguar, kërcënuar me armë dhe më pas përdhunuar. Ai kërkon që familjet e 5 personave që kanë kryer këtë veprim të largohen nga fshati.

‘Jam xhaxhi i vajzës. Na ka pikëllue nga ka brengosur , na ka marrue ato që kanë bërë atë përdhunim me një 14 vjeçare, që pasi e kanë droguar e kanë shantazhuar dhe mbrapa i kanë vënë edhe pistoletën në kokë. Vajza është në klasën e 9 e kanë nxjerr nga këto fshatrat e kanë përdhunuar, që me datën 7 ka filluar kjo. Ajo fëmijë, ajo në momentin që është përdhunuar nuk ka pasur asnjë ndjenjë njerëzore. Tani është në Tiranë dhe po ndihmohet me psikologët, tani është më mirë, por ka qenë në gjendje kritike, ka dash me vra veten ka dash me var veten!’- tha ndër të tjera xhaxhai i të miturës./ b.h