Në Nëntor të vitit 2020, u nda nga jeta një prej legjendave më të mëdha të futbollit, Diego Armando Maradona. Pas disa vitesh, rrethanat e vdekjes ende mbeten të paqarta.

Familja e tij, ka akuzuar mjekët për neglizhencë, ndaj ish-sulmuesit. Disa mjekë janë akuzuar si përgjegjës për vdekjen e Maradonës, ndërsa më 11 Mars të këtij viti është caktuar gjyqi.

Vetëm pak ditë para gjyqit, vajza e ish-lojtarit, ka bërë një deklaratë të bujshme, duke thënë se janë të frikësuar nga mafia.

Dalma Maradona thotë se nëna e saj është e shqetësuar, duke shtuar se i ka thënë që të mos flasë për këtë.

“Jetojmë me frikë nga mafia. Nëna ime është e shqetësuar dhe ka frikë. Ajo ka frikë nga mafia që kontrollon gjithçka. Ata kanë para dhe fuqi, por nuk më intereson. E di me kë jam përballë dhe mund të hesht. Bota duhet ta dijë të vërtetën. Mami më kërkon që të mos flas, por nuk do e bëj”, tha Dalma Maradona, vetëm pak ditë para gjyqit për vdekjen e babait të saj.