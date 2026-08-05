Uzbekistani ka lançuar me sukses satelitin e tij të parë, Samarkand-2028, i ndërtuar në bashkëpunim me kompaninë kineze Start vision.
Sateliti hiperspektral Samarkand-2028 u lançua nga një platformë në det, pranë brigjeve të provincës kineze Shandong, raportoi agjencia e lajmeve Kazinform.
“Si pjesë e këtij projekti, ekspertët e agjencisë Uzbekkosmos zhvilluan një modul të inteligjencës artificiale që mundëson përpunimin e të dhënave hiperspektrale direkt në vetë satelitin. Kjo mundësi përmirëson ndjeshëm efikasitetin e transmetimit dhe analizës së të dhënave, ndërkohë që zgjeron zbatimin praktik të inteligjencës artificiale në teknologjitë hapësinore”, sipas një deklarate nga Ministria Uzbeke e Teknologjive Dixhitale e Uzbekistanit.
Misioni Samarkand-2028 zgjeron zbatimin e teknologjive hapësinore në bujqësi, mbrojtjen e mjedisit, monitorimin e burimeve natyrore, menaxhimin e burimeve ujore, uljen e rrezikut nga fatkeqësitë, planifikimin urban dhe sektorë të tjerë strategjikisht të rëndësishëm.
Ministria njoftoi se ky është një nga projektet më të mëdha ndërkombëtare hapësinore në historinë e Uzbekistanit, i cili përfaqëson një moment të rëndësishëm në programin kombëtar hapësinor të vendit dhe forcimin e bashkëpunimit shkencor dhe teknologjik midis Uzbekistanit dhe Kinës.
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