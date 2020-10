Në një kohë kur nuk ka një protokoll të qartë nga Ministria e Arsimit dhe e Shëndetësisë, Universiteti i Tiranës ka marrë disa vendime të rëndësishme sa i takon rifillimit të mësimit në datën 2 Nëntor.

Mësohet se Universiteti i Tiranës ka vendosur që në 4 javët e para në Nëntorit, vitet e para do bëjnë mësim ne auditoreë.

Ndërkohë që për vitet më të larta do të ketë një alternim midis studimit online dhe atij fizik në auditorë.

Për zgjedhjen e mësimit do të flitet me pedagogë të lëndës, dhe do të vendoset për mënyrën sesi ai do të kryhet.

UT ka miratuar po ashtu dhe rregulloren anticovid, ku në rast se një student rezulton me COVID19, i gjithë grupi vazhdon mësimin për 14 ditë online.

Ndërkohë që në vendimin e UT-së thuhet se administrata duhet të kujdeset që të gjithë studentët të jenë të pajisur me masa anticovid, si maska dhe dezinfektantë, si dhe të ruajnë distancën fizike.

/a.r