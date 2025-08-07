Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) kanë lëshuar një urdhër të ri evakuimi për banorët e lagjeve Daraj dhe Tuffah në Rripin e Gazës. Në një mesazh të publikuar në rrjetin social X, zëdhënësi i IDF-së, në gjuhën arabe, ka bërë thirrje që të gjithë banorët që nuk janë larguar ende, të evakuohen menjëherë për arsye sigurie, duke u drejtuar drejt jugut, në zonën humanitare të Al-Mawasi.
Ky urdhër vjen në kuadër të një përshkallëzimi të operacioneve ushtarake në Gaza, ku ushtria izraelite po intensifikon sulmet kundër grupeve militante dhe pozicioneve terroriste. IDF njofton se do të vazhdojë të ndërhyjë në çdo zonë ku evidentohen kërcënime ndaj sigurisë së Izraelit.
Në të njëjtën kohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka mbledhur kabinetin e sigurisë për të diskutuar strategjinë e mëtejshme ndaj situatës në Gaza. Në këtë takim, ai ka nënvizuar nevojën për një ofensivë të plotë ushtarake në Rripin e Gazës, duke paralajmëruar një pushtim të gjerë që synon shkatërrimin e kapaciteteve të grupeve terroriste dhe rivendosjen e sigurisë në rajon.
Netanyahu ka theksuar se kjo operacion do të jetë i gjatë dhe i ashpër, por i domosdoshëm për mbrojtjen e qytetarëve izraelitë dhe përfundimin e kërcënimit që vjen nga Gaza. Qeveria izraelite është duke koordinuar masat e evakuimit dhe sigurisë, ndërsa ushtria po vazhdon aktivitetet në terren.
