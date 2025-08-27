Dhjetëra ushtarë izraelitë kanë kryer një operacion në qytetin Nablus të Bregut të pushtuar Perëndimor, thanë dëshmitarët dhe zyrtarët palestinezë më 27 gusht, ndërkaq Gjysmëhëna e Kuqe ka raportuar për të paktën shtatë të plagosur gjatë këtij operacioni.
Ushtria izraelite ka konfirmuar për AFP-në se forcat e saj po kryejnë një operacion në këtë qytet në veri të Bregut Perëndimor, por nuk kanë dhënë detaje se cili është qëllimi i tij.
Operacioni nisi në orën 03:00, sipas kohës lokale, thanë banorët, të cilët raportuan se ushtarët me autoblinda ia mësynë disa lagjeve të qytetit të vjetër të Nablusit, që ka një popullsi prej rreth 30.000 banorësh.
Operacioni vjen një ditë pasi forcat izraelite në Ramallah, ku gjendet selia e Autoritetit Palestinez, bën bastisje në një këmbimore në qendër të qytetit, duke lënë të plagosur dhjetëra palestinezë, sipas Shoqatës palestineze të Gjysmëhënës së Kuqe.
Guvernatori i Nablusit, Ghassan Daghlas, i tha AFP-së se “sulmi i së mërkurës… është thjesht një shfaqje force pa asnjë justifikim”.
Ndërkaq, një dëshmitar tha se ushtarët dëbuan një çift nga shtëpia e tyre.
Është raportuar po ashtu për përleshje në pjesën lindore të qytetit të vjetër, kur të rinjtë hodhën gur në drejtim të ushtrisë izraelite, e cila raportohet se është përgjigjur me zjarr dhe me gaz lotsjellës.
Gjysmëhëna e Kuqe tha se ekipet e saj kanë trajtuar pesë të plagosur me plumba gome, ndërkaq një tjetër ishte plagosur me armë zjarri.
Ndërkaq, zëdhënësi i Autoritetit Palestinez, Nabil Abu Rudeineh, përmes një deklarate dënoi “përshkallëzimin izraelit në qytetet dhe kampe të refugjatëve”, duke i quajtur operacionet e fundit “të rrezikshme dhe të papranueshme”.
Qyteti i vjetër i Nablusit ka qenë në qendër të disa operacioneve të mëdha izraelite, përfshirë ato në vitet 2022 dhe 2023 gjatë aksioneve të gjera kundër një grupi lokal të luftëtarëve të armatosur, si dhe në vitin 2002 gjatë intifadës së dytë – apo kryengritjes – palestineze.
Në fillim të qershorit 2025, një operacion ushtarak izraelit në Nablus rezultoi me vrasjen e dy palestinezëve.
Që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor të vitit 2023, dhuna është rritur ndjeshëm në Bregun Perëndimor, të cilin Izraeli e ka okupuar që nga viti 1967.
Trupat izraelite ose kolonët në Bregun Perëndimor kanë vrarë të paktën 972 palestinezë, përfshirë militantë dhe civilë, që nga fillimi i luftës në Gaza, sipas një përllogaritjeje të AFP-së bazuar në shifrat e Autoritetit Palestinez.
Në të njëjtën periudhë, të paktën 36 izraelitë, si civilë ashtu edhe pjesëtarë të forcave të sigurisë, janë vrarë në sulme ose gjatë operacioneve ushtarake në këtë territor, sipas shifrave izraelite./ REL
