Ushtria izraelite ka njoftuar se ka vrarë disa luftëtarë të Hezbollahut në jug të Libanit, duke i akuzuar se kanë shkelur marrëveshjen e armëpushimit dhe kanë përbërë kërcënim për trupat izraelite të dislokuara në zonë.
Sipas një deklarate zyrtare, njësitë e Brigadës së 401-të të blinduar identifikuan një grup të armatosur që iu afrua forcave izraelite në mënyrë të rrezikshme, në një zonë pranë vijës së përparme të mbrojtjes në jug të Libanit.
Ushtria izraelite theksoi se grupi kishte shkelur marrëveshjet e armëpushimit dhe përbënte një kërcënim të menjëhershëm për sigurinë e trupave dhe të komuniteteve në veri të Izraelit.
Për të neutralizuar rrezikun, Forcat Ajrore izraelite ndërhynë duke goditur dhe vrarë personat e armatosur, sipas ushtrisë.
Në një incident tjetër në jug të së ashtuquajturës “Vija e Verdhë”, ushtria bëri të ditur se ka goditur edhe një tunel të Hezbollahut në momentin kur anëtarë të grupit po hynin në të.
