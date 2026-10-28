Ushtria amerikane tha të martën se pesë persona u vranë në një sulm ndaj një anijeje në Paqësorin Lindor, i fundit në një seri sulmesh që Uashingtoni thotë se synojnë “narko-terroristët”, por ekspertët e të drejtave të njeriut i dënojnë si vrasje jashtëgjyqësore.
Komanda Jugore e SHBA-së “ekzekutoi një sulm vdekjeprurës kinetik ndaj një anijeje të shpejtë që operonte përgjatë rrugëve të përcaktuara të trafikimit të drogës në Paqësorin Lindor”, tha ajo në X.
Ajo përmendi atë që e quajti “informacion të konfirmuar” për të pretenduar se anija ishte e përfshirë në mënyrë aktive në trafikun e drogës, pa dhënë më shumë detaje.
Thuhet se pesë persona u vranë, duke i përshkruar ata si “narko-terroristë”.
Administrata e Presidentit Donald Trump ka thënë se anijet që ka goditur që nga shtatori 2025 transportonin narkotikë.
Sulmet amerikane ndaj anijeve të tilla në Karaibe dhe Paqësorin Lindor kanë vrarë më shumë se 230 njerëz.
Human Rights Watch, Amnesty International dhe ekspertë të pavarur të OKB-së i kanë quajtur sulmet sulme vrasje jashtëgjyqësore të paligjshme, ndërsa Unioni Amerikan për Liritë Civile i ka cilësuar pohimet e administratës Trump kundër atyre që synon si “pretendim të pabazuar dhe që ngjallin frikë”.
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Burimi: Botë
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