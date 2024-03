Debati për identitetin gjinor dominon kudo, veçanërisht në Spanjë ku me socialistët në qeveri tema ndonjëherë merr edhe konturet e absurdit.

Çështja tashmë ka rënë në vëmendjen e ushtrisë falë ligjit të ri në lidhje me të drejtat transgjinore, i prezantuar në mars 2023, i cili thjeshtoi procesin e vetidentifikimit gjinor për këdo 14 vjeç e lart, duke eliminuar nevojën për t’iu nënshtruar vlerësimeve psikologjike ose mjekësore.

Në qytetin autonom të Ceutës, që ndodhet në pjesën veriore të Afrikës, ky legjislacion ka çuar në një situatë të paprecedentë siç raportohet nga New York Post; 41 burra kanë ndryshuar zyrtarisht gjininë e tyre nga mashkull në femër.

Ky ndryshim ishte vetëm nominal, por rezultoi në akses në një sërë avantazhesh ekonomike dhe logjistike të rezervuara më parë për gratë, si rritja e pagave dhe kushtet më të mira të jetesës.

Duke konfirmuar se me shumë gjasa është një truk për të pasur përfitime, vetëm katër prej tyre kanë ndryshuar ligjërisht emrin dhe pothuajse asnjëri nuk i është nënshtruar terapive hormonale apo fizike për heqjen e organeve gjenitale.

Tetari i ushtrisë Roberto Perdigones, për shembull, i tha gazetës spanjolle El Espanol se nga jashtë ndihej si një burrë heteroseksual, por nga brenda si një lesbike.

Ky tranzicion i garantoi atij jo vetëm një rritje rroge prej 15%, por edhe rritjen e përfitimeve të pensioneve, të gjitha politikat e paraqitura për të zbutur pabarazitë gjinore, por që falë ligjit trans, përfundojnë edhe në favor të burrave që ndihen zotërinj.

Në fakt, që kur bë “grua”, Perdigones pretendon se kishte një dhomë vetëm për vete me një banjë private (Unë nuk mund të qëndroj me burra pasi jam një grua dhe nuk e konsiderova të përshtatshme të qëndroja me gra biologjike), që të mund t’i rrisin flokët dhe të gëzojnë avancim më të lehtë në karrierë.

Për të mos përmendur ka shprehur synimin për të shfrytëzuar statusin e ri gjinor për të marrë një trajtim ligjor më të favorshëm në kërkesën për kujdestarinë e përbashkët të fëmijës së saj.

“Për ndryshimin e gjinisë, më thanë se më është rritur paga sepse gratë marrin më shumë për të kompensuar pabarazinë. Për më tepër, duke qenë nënë, marr 15% më shumë pagë”.

Ky trend ka ngjallur kundërshtime të forta nga kritikët politikë të qeverisë së majtë, të cilët i shohin këto zhvillime si shprehje të politikës “të zgjuar” dhe vënë në dyshim vërtetësinë e tranzicioneve gjinore, duke hipotezuar se ato mund të drejtohen nga interesa praktike dhe jo nga një sens real, të identitetit transgjinor.

Për më tepër, një rritje e mundshme e ndryshimit të gjinisë u parashikua edhe midis anëtarëve të Gardës Civile dhe Policisë Kombëtare, si një formë proteste kundër legjislacionit./m.j