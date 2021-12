Nga Kimete Berisha

Urimi i shkretë i Kryeministrit për Kërshëndella! Për Bajram, uroje me një tepsi të zbraztë të bakllavës, në zyren e Kryeministrit, midis dy flamujve të shqiptarëve.

Tepsija e bakllavës është e madhe sa antena satelitore, ta fikë shtetin derisa të piqet për kadale.

Është shenjë e keqe t’ua urosh Kërshëndellat shqiptarëve me një foto të shkretë, pa njeri, dhe me një bredh me drita të fikura.

Duket si një festë ku askush nuk ka pranuar të marrë pjesë, si një festë e braktisur. Dhe, braktisja e festës nga Kryeministri është bërë me paramendim.

Natën kur u lind Krishti, qiellii i Betlehemit u mbush me yje…prandaj, dritat në bredh simbolizojnë yjet e asaj nate.

Nuk shuhen dritat në festë, derisa të shkrepet një foto. Dritat i shuan urrejtja. Dhe mohimi i Krishtit.

Komunitetit katolik po i mohohet festa dhe s’di çka i ka bë Krishti kryeministrit, që po tallet me ditëlindjen e tij!

P.S. Ky djali po don me na dalë Haydar!