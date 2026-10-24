Drejtorët e dorëhequr vijojnë të ushtrojnë detyrat e tyre, pavarësisht largimit të njoftuar nga funksionet drejtuese.
I tillë është edhe rasti i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, Besmir Beja, i cili ka vijuar aktivitetin zyrtar, duke zhvilluar një vizitë në Degën Doganore të Durrësit, ku inspektoi mjediset e rikonstruktuara dhe zhvilloi një takim me punonjësit e administratës.
Siç bëhet me dije nga një postim në faqen zyrtare të Drejtorisë së përgjithshme të doganave, Beja në këtë takim kërkoi angazhim maksimal për përmirësimin e performancës dhe rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve dhe operatorëve ekonomikë.
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