Pothuajse dy vjet nga rënia e urës së Xhenovës në Itali, duke vrarë 43 njerëz, një strukturë e re hapet në vendin e saj.

Më 14 gusht 2018, ura e autostradës Morandi, e quajtur sipas inxhinierit që e projektoi atë, u shemb për shkak të shiut të fortë, duke hedhur me dhjetëra makina dhe disa kamionë në shinat hekurudhore poshtë saj.

Ura e zëvendësuar, një strukturë e teknologjisë së lartë me mekanizma të përparuar sigurie të dizajnuar nga arkitekti i famshëm italian Renzo Piano, do të inagurohet nga Kryeministri Giuseppe Conte.

Familjarët e viktimave nuk kanë pranuar të marrin pjesë dhe do të takohen brenda nëntë ditëve për të shënuar përvjetorin e dytë të tragjedisë.

“Nesër, unë do të jem në Xhenova për përurimin e urës së re,” shkroi Conte në llogarinë e tij në Facebook. Nga një plagë që mund të shërohet ngadalë në simbolin e një Italie të re e cila po shërohet”.

Presidenti Sergio Mattarella do të jetë i pari që do të kalojë zyrtarisht urën e re. Ura e re nuk do të jetë e hapur për trafik deri të martën ose të mërkurën. Tragjedia shtrëngoi infrastrukturën e shkatërruar të vendit dhe dha një betejë të hidhur ligjore, e cila vazhdon akoma.

Morandi u përshëndet me një mrekulli të inxhinierisë kur u hap në vitin 1967, por një hetim pas shembjes zbuloi se ishte lënë pas dore.

‘Autostrade’, e cila drejton pothuajse gjysmën e rrjetit automobilistik të Italisë, është akuzuar për dështimin për ta mirëmbajtur atë si duhet, me akuzat e raporteve të falsifikuara të sigurisë dhe presionit të brendshëm për të ulur kostot e mirëmbajtjes.

Atlantia, grupi i Autostrade, kontrollohet nga familja e pasur Benetton, e cila më në fund iu përkushtua presionit muajin e kaluar për të hequr dorë nga kontrolli i operatorit të tij të rrugës, i cili do të nacionalizohet.

Autostrade është nën hetim, së bashku me disa zyrtarë të ministrisë së transportit, për vrasje me dashje.