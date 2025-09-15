Tenderi për ndërhyrje emergjente në Urën e Milotit mbi lumin Mat është mbyllur pa ankesa, duke i hapur përzgjedhjes që kompanisë që do të kryejë punimet.
Hapja e procedurës së prokurimit publik, me një fond limit prej 107.6 mln lekë u bë pas mbylljes së qarkullimit të automjeteve, për shkak të gjendjes së themeleve të saj. Sipas raportit teknik të përgatitur në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, pilotat mbajtëse të urës janë ekspozuar dhe gërryer 3 – 5 metra, për shkak të erozionit dhe shfrytëzimit të pakontrolluar të shtratit të lumit.
Kontrata që synohet të lidhet parashikon betonimin dhe mbrojtjen e pilotave, vendosjen e blloqeve të lidhura (gabioneve) për stabilizimin e shtratit, si dhe pastrimin dhe nivelimin e zonës përreth themeleve. Sipas parashikimeve, këto masa do të zgjasin jetëgjatësinë e urës për të paktën 5 deri në 10 vjet.
Në dokumentet e tenderit, Autoriteti Rrugor Shqiptar bëri me dije se pas përfundimit të procedurës së prokurimit, punimet do të nisin menjëherë, duke pasur parasysh se ndërhyrja klasifikohet si emergjente. Ndërkohë që, sipas grafikut të punimeve, parashikohet që ndërhyrja të kërkojë 8 javë.
Ura e Milotit ndodhet në aksin rrugor Milot – Lezhë dhe është një nyje kyç në këtë aks kombëtar.
Leave a Reply