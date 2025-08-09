Unioni i Gazetarëve Shqiptarë Profesionistë të Diasporës (UGSHPD) ka reaguar pas sulmit të Policisë së Shtetit ndan News24.
“Censura është arma e pushteteve të korruptuara – fjala e lirë nuk negociohet”, thuhet në një deklaratë.
Reagimi
Ndërhyrja e sotme e Policisë së Shtetit në ambientet e News 24 dhe Panorama Group, me ndërprerjen brutale të sinjalit televiziv, është një akt i rëndë politik, jo një procedurë teknike. Ai synon të godasë një media kritike dhe të dërgojë një mesazh frikësues për çdo zë të pavarur: kush guxon të ekspozojë korrupsionin dhe lidhjet e pushtetit me krimin, do të ndëshkohet.
Në çdo shoqëri demokratike, media e lirë është garancia themelore e llogaridhënies, mbrojtja e publikut nga abuzimi dhe korrupsioni. Në sisteme ku liria e shtypit sulmohet, kufijtë midis demokracisë dhe autokracisë zhduken. Sot Shqipëria po rrezikon seriozisht të kalojë në këtë vijë të errët.
Një model i përsëritur i mbylljes së zërave kritikë
Ky nuk është precedent i parë. Më herët, Ora News u përball me ndërhyrje të ngjashme dhe Agon Channel u mbyll, duke lënë pas dhjetëra gazetarë pa punë dhe publikun pa një burim informacioni alternativ. Sot është News 24, nesër mund të jetë çdo media tjetër që guxon të jetë e pavarur. Ky model është tipik për regjimet që, hap pas hapi, ndërtojnë kontroll total mbi informacionin publik.
Liria e shprehjes – themel i demokracisë
Neni 10 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Karta e të Drejtave Themelore të BE-së e garantojnë qartësisht të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të marrjes së informacionit pa ndërhyrje nga autoritetet. Mbyllja e një sinjali televiziv për arsye politike është shkelje e drejtpërdrejtë e këtyre akteve ndërkombëtare, të cilat Shqipëria i ka ratifikuar dhe ka detyrimin t’i zbatojë.
Sipas Reporterëve pa Kufij (RSF), Shqipëria ka shënuar rënie të ndjeshme në indeksin e lirisë së medias, pikërisht për shkak të presioneve politike, ekonomike dhe gjyqësore ndaj gazetarëve. Ky veprim i sotëm nuk është thjesht një çështje e një televizioni – është një tregues i qartë i rrënimit të standardeve demokratike.
Thirrja e Unionit të Gazetarëve Shqiptarë Profesionistë të Diasporës (UGSHPD)
Ne e dënojmë me forcën më të madhe këtë atentat ndaj fjalës së lirë dhe i bëjmë thirrje:
Rifillim të menjëhershëm të transmetimit të News 24 dhe garantim të të drejtës për të funksionuar pa ndërhyrje politike.
Hetim të pavarur dhe transparent për veprimet e Policisë së Shtetit dhe ndëshkim të përgjegjësve.
Vendosje të mekanizmave ligjorë të fortë që mbrojnë mediat nga censura dhe nga presioni politik e ekonomik.
Solidaritet aktiv të gjithë redaksive – sepse heshtja sot është bashkëfajësi nesër.
Media nuk është dekor i demokracisë; ajo është shtylla që e mban atë në këmbë. Kur media hesht ose mbyllet, qytetari humb fuqinë për të kontrolluar pushtetin. Nëse sot pranohet që një televizioni t’i shuhet zëri për arsye politike, atëherë nesër mund të pranohet që edhe qytetarit t’i mbyllet goja për çdo kritikë.
UGSHPD deklaron se fjala e lirë është vijë e kuqe. Çdo pushtet që e shkel këtë vijë, nuk po sulmon vetëm një media apo disa gazetarë – po sulmon të drejtën themelore të çdo shqiptari për të ditur të vërtetën.
Demokracia nuk mund të mbijetojë pa media të lira. Media e lirë nuk mund të mbijetojë pa guximin për të sfiduar pushtetin.
