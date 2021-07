Një artikull i botuar në gazetën britanike “The Guardian” se një nga

ikonat e Trashëgimisë Britanike “Stonehenge” mund të humbasë

statusin e trashëgimisë botërore, rikthen edhe njëherë në vëmendje

Planin e Integruar të Menaxhimit të Butrintit në Shqipëri.

Kjo pasi “Stonehenge” u përmend në vitin 2019 edhe në vendin tonë,

kur ministrja e Kulturës, Elva Margariti deklaroi se Plani i Menaxhimit

të Butrintit ishte bërë sipas modelit të “Stonehenge” në Britaninë e

Madhe.

Në një kohë që rrethi i njohur me gurë në Wiltshire mund të humbasë

statusin e pasurisë botërore të UNESCO-s, studiuesi dhe ish-drejtori i

Parkut Kombëtar të Butrintit, Auron Tare ka ngritur shqetësimin se

çfarë do të ndodhë me qytetin e lashtë të Butrintit.

“Ministrja Margariti dhe drejtori i fondit shqiptaro-amerikan, Michael

Granof deklaruan se Plani i Menaxhimit të Butrintit ishte bërë sipas

modelit të ‘Stonehenge’ në Britaninë e Madhe. Zonja Margariti me

kënaqësi e reklamoi Modelin e ‘Stonhenge’ si modelin e duhur për

Butrintin megjithëse jam i sigurt që nuk e ka parë ndonjë herë këtë

qendër dhe nuk ka pasur mundësi ta studiojë problematiken e kësaj

qendre që i është shitur nga hartuesit e Planit si një histori suksesi”,

thotë ish-drejtori i Parkut Kombëtar të Butrintit, Auron Tare.

I pyetur nga Gazetasi, studiuesi Tare duke bërë dhe një paralelizëm

mes planeve të menaxhimit, thotë se ato nuk mund të merren

shabllon.

“Plani i Menaxhimit nuk mund të merret shabllon pa u konsultuar me

specialistët vendës dhe pa parë problematikën vendëse. Nëse

Margariti na tha që ky qenka më i mirë, bazuar ku është më i mirë?”,

thotë ai.

Lidhur me Planin e Menaxhimit të Integruar të Butrintit, kritik është

edhe arkeologu Neritan Ceka.

“Bëhet fjalë për trashëgiminë kulturore shqiptare, por nuk merren

parasysh ekspertët shqiptarë. Po humbet tradita, duhej të pyetej

brezi i tanishëm i arkeologëve”, thotë arkeologu Ceka ndërsa nuk bën

një paralelizëm me modelin “Stonehenge”.

Ndër të tjera, studiuesi Tare thotë se menaxhimi i parkut të Butrintit

nga një fond i huaj është i gabuar.

Ai shton se Butrinti duhet të jetë modeli, ku Shqipëria të tregojë

suksesin në ruajtjen dhe menaxhimin e kësaj trashëgimie.

“Me kënaqësi do të shtoja se ky mendim imi publik u mbështet nga

vizita private e disa personaliteteve të larta amerikane dhe britanike

javën e shkuar në Butrint, ku ideja se Butrinti duhet të ishte patjetër

“modeli Shqiptar” ne hapësirën europiane të Trashëgimisë Kulturore

dhe Historike ishte modeli i duhur”, vijon më tej studiuesi Tare.

Plani i Integruar i Menaxhimit për Parkun Arkeologjik të

Butrintit

Plani 10-vjeçar për Menaxhimin e Integruar të sitit të Butrintit u bë

publik nga Ministria e Kulturës në vitin 2019. Dokumenti i hartuar nga

Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit në bashkëpunim me Ministrinë

e Kulturës i njohur si “Plani i menaxhimit të integruar për Parkun

Kombëtar të Butrintit”, është miratuar nga Këshilli i Ministrave në

korrik të vitit 2020.

“Plani i menaxhimit të integruar për Parkun Kombëtar të Butrintit”,

parashikon se një nga sitet më të rëndësishme të trashëgimisë

kulturore të vendit në dhjetë vite do të menaxhohet nga një

fondacion i ri.

Procesi i menaxhimit të Butrintit u hap në tetor të vitit 2018 kur u

nënshkrua një tjetër marrëveshje për bashkëpunim midis Ministrisë

së Kulturës dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim me një

financim prej 250 mijë dollarësh prej këtij të fundit.

Marrëveshja pasoi miratimin e Ligjit të ri për Trashëgiminë Kulturore

dhe Muzetë, ku parashikohej edhe administrimi indirekt i pasurive

kulturore shqiptare në pronësi publike.

Plani i ri synon, që të prodhojë, krahas planit të përgjithshëm të

menaxhimit, një plan biznesi të ri për zonën UNESCO të Butrintit, si

dhe përgatitjen e një harte të përditësuar GIS për gjithë territorin e

Parkut Kombëtar të Butrintit 9 000 ha.

Qyteti antik i Butrintit për herë të parë u shpall monument kulture më

1948; më 1999 u regjistrua në listën e Trashëgimisë Botërore të

UNESCO-s.